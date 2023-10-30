سوريا : خسائر مادية جراء عدوان إسرائيلي على ريف درعا
دمشق - ( د ب أ )
أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، وقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن المصدر قوله إنه "حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه قصف أهدافا في سوريا ردا على هجمات صاروخية.
وتدهور الوضع على الحدود الخارجية الشمالية لإسرائيل منذ أن شن مسلحو حماس هجوما على أهداف في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، وما تلاه من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، القطاع الضيق الذي يحكمه الجناح السياسي لحركة حماس.
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