مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 12 آخرين بحادث في ألاسكا
أ ش أ
أعلن الجيش الأمريكي اليوم، الثلاثاء، عن مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق في منطقة نائية من ألاسكا.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الجنود كانوا يسيرون على طريق ترابي في طريقهم إلى منطقة يوكون للتدريب في وسط ألاسكا عندما انقلبت الشاحنة. وكان هناك 17 جنديًا من الفرقة 11 المحمولة جواً في السيارة في ذلك الوقت.
وقال المتحدث باسم الجيش جون بينيل إن اثنين من الجنود المصابين تم نقلهما جوا إلى مستشفى في أنكوراج، بينما تم علاج بقية المصابين في فيربانكس. ولم يتم الكشف عن حالتهم الصحية حتى الآن.
وأضاف بينيل إن الجيش سيحقق في الحادث، بما في ذلك إرسال فريق تحقيق من مركز الاستعداد القتالي للجيش في ألاباما.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
تبدأ من 35 جنيها.. أفخم العطور الرجالية لصيف وخريف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
للقضاء على النمل والحشرات المنزلية.. أقوى المبيدات الآمنة وسريعة المفعولتفاصيل
-
في اليوم العالمي للقهوة.. أقوى عروض للبُن وماكينات صناعة القهوة بالأسواقتفاصيل
-
الجينز الواسع موضة صيف وشتاء 2023 للرجالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: