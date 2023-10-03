مقتل نحو 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا
وكالات
قتل 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا (البندقية)، الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.
ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروغنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.
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