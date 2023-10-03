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BBC

مقتل نحو 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا

10:57 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

مقتل نحو 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطالي

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وكالات

قتل 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا (البندقية)، الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروغنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

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مدينة فينيسيا سقوط حافلة من فوق جسر إيطاليا مصرع 20 شخصا

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