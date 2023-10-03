مقتل 10 مسلحين بتبادل عنيف لإطلاق النار في باكستان
إسلام أباد- (د ب أ)
قتلت قوات الأمن الباكستانية عشرة مسلحين اليوم الثلاثاء، خلال عملية ترتكز على معلومات استخباراتية، في منطقة بيزو بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس أوف باكستان" اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن إطلاق نار كثيف وقع بين قوات الجيش والمسلحين.
وأضافت ادارة العلاقات العامة، أن هؤلاء العناصر كانوا ينخرطون في العديد من الأنشطة المسلحة ضد قوات الأمن فضلا عن ابتزاز المدنيين الأبرياء وقتلهم.
وتم خلال العملية أيضا ضبط مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
وأضاف الإدارة، أن سكان المنطقة أعربوا عن تقديرهم للعملية.
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