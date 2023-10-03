وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا ضعفت بصورة ملحوظة
موسكو- (د ب أ)
قال وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، إن القوات الروسية "أضعفت القدرة القتالية (للهجوم الأوكراني المضاد) بصورة ملحوظة".
وذكر شويجو، في اجتماع للقيادة العسكرية في موسكو إن العدو تعرض لضربات دقيقة.
وأضاف الوزير، أن الهجمات الأوكرانية التي تم شنها مؤخرا في منطقتي باخموت وسوليدار في إقليم دونيتسك الأوكراني تم صدها بنجاح.
وأشار، إلى فشل المحاولات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في روبوتين وفيرخوفه في منطقة زابوريجيا.
وتناقضت تصريحات شويجو مع البيانات الأوكرانية، التي أشارت إلى إحراز خطوات ناجحة فى تقدمها هناك.
وشدد الوزير، أيضا على أن روسيا لديها ما يكفي من المتطوعين والجنود العاملين بعقود لأداء المهام المطلوبة في الحرب في أوكرانيا. ويصل عددهم حاليا إلى 335 ألف شخص.
وأوضح، أن شهر سبتمبر وحده شهد توقيع 50 ألف مواطن على عقود للخدمة العسكرية.
ولفت شويجو، إلى أنه ليست هناك حاجة إلى تعبئة جديدة لهذا السبب.
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