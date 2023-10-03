بسبب زيادة أعداد المهاجرين.. التشيك تجري عمليات تفتيش على الحدود مع سلوفاكيا
براغ - (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستجري عمليات تفتيش على طول حدودها مع سلوفاكيا لمواجهة زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تدخل التدابير الجديدة، المؤقتة، التي سيخضع من خلالها الأشخاص الذين يعبرون الحدود التي يبلغ طولها 250 كيلومترا، لعمليات تفتيش عشوائية، حيز التنفيذ غدا الأربعاء.
وقال فيالا: "لا نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، ونتعامل سريعا مع الوضع الذي طرأ".
وأضاف فيالا، أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة تجار البشر.
يشار إلى أن البلدين عضوتان في منطقة شينجن التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي وعددا قليلا من الدول الأخرى. وتسمح قواعد شينجن بفرض ضوابط على الحدود بشكل مؤقت.
وفي ألمانيا، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الأسبوع الماضي عن إجراء "عمليات تفتيش مرنة إضافية على طرق التهريب على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك".
وفرضت بولندا ضوابط أكثر صرامة على طول حدودها مع سلوفاكيا، على أساس أن المهاجرين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
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