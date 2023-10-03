معرض الرياض للكتاب يحتفل بإصدار السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل

كتب - علاء عمران:

يحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب، غدا الأربعاء، بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل "رحمه الله" تحت عنوان "من مكة وإليها"، والذي يتناولها من ولادته وحتى وفاته ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بالمملكة العربية السعودية.

والتدشين تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية.

ومن المُقرر أن يشهد حفل التدشين أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلًا عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسط مشاركة من أبنائه وأحفاده، يتقدمهم عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ومحي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وعملت على إعداد السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح كامل "رحمه الله"، الكاتبة والباحثة المتخصصة في كتابة سير الشخصيات والإعلام، "ندى عيد" والتي ساهمت بخبراتها في العديد من الإصدارات والمؤلفات عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والعامّة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي يُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلق الخميس الماضي تحت شعار "وجهة ملهمة"، وهو أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدة لجميع الفئات العمرية، "، في رحلة معرفية تمتد على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويجمع أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وبمشاركة ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية، فضلا عن عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة ولوحة فنية.