النائب العام الليبي: لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة

وكالات

أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن الفيضانات التي وقعت في درنة الليبية، جارية وستستغرق وقتًا، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال الصور، اليوم الثلاثاء، سنعلن نتائج التحقيقات في كارثة درنة عندما تسمح الظروف.

وأشار إلى أن النيابة تستدعي الأشخاص المطلوبين بتحقيقات الفيضانات، مؤكدًا الحبس الاحتياطي لأي متهم ثبت تورطه في آثار الكارثة، وتداعيات الإعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا في سبتمبر الماضي، وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

وشدد على أنّ القضاء عازم على الوصول إلى الحقيقة بشأن كارثة درنة