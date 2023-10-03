مسؤول نيجيري: 40 مفقودًا بعد انقلاب قاربهم في نهر النيجر

وكالات

أفاد مسؤول نيجيري عن فقدان 40 شخصًا على الأقل بعد انقلاب قاربهم في نهر النيجر شمال غربي البلاد، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال بالا محمد المسؤول في منطقة يوري حيث وقع الحادث، إن المركب الذي كان يقل 50 شخصًا انقلب، بسبب التيارات القوية وأُنقذ 10 ركاب، مقدرًا أنه بعد يوم من البحث، من المرجح أن يكون المفقودون ماتوا غرقًا.

وأكد المسؤول النيجيري أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في النهر.

ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من حادث النيجر حيث فقد 26 شخصا حياتهم في حادث قارب آخر في ولاية النيجر، بينما توفي 15 شخصا في حادث آخر مسجل في ولاية أداماوا.

كما تشهد ولايات مثل كوارا وكوجي والنيجر وأداماوا وكيبي وسوكوتو وكانو، معدلًا مرتفعًا من الحوادث المؤسفة للقوارب التي تعود لأسباب عدة بما في ذلك نقص سترات النجاة والحمل الزائد للقوارب وانتهاكات لأسباب السلامة وغيرها.