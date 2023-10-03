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BBC

الشرطة التايلاندية: القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك

01:52 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

الشرطة التايلاندية

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وكالات

أعلنت الشرطة التايلاندية، أنها ألقت القبض على مطلق النار في المركز التجاري ببانكوك، والذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحًا نشطًا فتح النار في مركز تسوق فاخر في العاصمة التايلاندية بانكوك، وإنهم كانوا في طريقهم إلى المركز التجاري في وسط بانكوك.

وأعلن سريتا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، إصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق النار بالمركز التجاري في بانكوك.

وذكرت التقارير الأولية أن الطلقات النارية جاءت من مرحاض في الطابق الأرضي. وقيل إن متسوقين آخرين لجأوا إلى المتاجر في المركز التجاري.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فرار مئات المتسوقين من مركز تسوق سيام باراجون التجاري في بانكوك، بعد سماع دوي أعيرة نارية بالقرب من متاجر البيع بالتجزئة، ورد أن "مطلق النار النشط" كان يجوب المركز التجاري.

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