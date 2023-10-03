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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

11:19 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - ( د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام" مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء عن شهود عيان قولهم إن "المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي".

ووفق الوكالة، "تجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين".

وأشارت إلى أن" 1941 مستوطنا اقتحموا أمس الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين قرابين نباتية من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة الديني".

وبحسب الوكالة، "فرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد العُرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

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