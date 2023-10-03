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BBC

أثناء تدريب على مكافحة الحرائق.. سقوط مروحية في خزان مياه ضخم بكوريا الجنوبية

11:11 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن مروحية مدنية سقطت في خزان مياه ضخم بمدينة بوتشون شمالي البلاد اليوم الثلاثاء ، وبدأت عملية إنقاذ لشخص يعتقد أنه كان على متنها .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين قولهم ، إن الطائرة سقطت في الخزان بمدينة بوتشون، التي تقع على مسافة 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول، في الساعة 1108 صباحا.

وقال المسؤولون إن المروحية تقبع حاليا تحت مياه الخزان، الذي يقدر عمقه ما بين 10 أمتار إلى 13 مترًا.

وحشدت الشرطة وسلطات الإنقاذ 67 فردًا، بينهم غواصان، للمساهمة في عملية الإنقاذ.

وقال المسؤولون إن المروحية، وهي طراز "آيه إس 350" سقطت أثناء تدريب على مكافحة حرائق الغابات.

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