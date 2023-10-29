فوكس نيوز: أنباء تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات غير صحيحة

مصراوي

قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية، إن تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات جديدة غير صحيحة.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن "مقاتلة أمريكية تقصف محيط مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية".

وأعلنت في وقت سابق الأحد، وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجار بمحيط القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وسمع دوي أصوات انفجارات من القاعدة الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي شمالي شرقي دير الزور في سوريا، تزامنًا مع تحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الجمعة الماضي، إن "هناك نحو 10صواريخ ضربت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا.

وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: "الهجمات الصاروخية جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا لقوات المقاومة في سوريا".

وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية: "جهات في محور المقاومة تسلمت رسالة أمريكية تؤكد أنه لا نية لواشنطن بفتح جبهات جديدة".