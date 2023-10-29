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BBC

انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت مجددًا في غالبية مناطق شمال غزة

11:26 م الأحد 29 أكتوبر 2023

غزة

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مصراوي

أعلنت مصادر فلسطينية انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في غالبية مناطق شمال قطاع غزة.

وكانت الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة كاملا قد عادت فجر اليوم الأحد، بعدما قطعها الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع الجمعة الماضية واستمرت لمدة يومين، نفذ خلالهما الاحتلال مجازر بحق المدنيين العزل في القطاع.
سبق وأن نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تصريحات لمسؤول أمريكي يقول فيها إن واشنطن نجحت في إقناع إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت إلى غزة.
وقالت إسرائيل إنها ستمنع استخدام نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في غزة، بعد العرض الذي قدمه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.
وأعلن ماسك أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" يمكن أن يساعد في استعادة الاتصالات في غزة التي انقطعت جراء القصف الإسرائيلي.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، في منشور على موقع "إكس" تويتر سابقا، إن "حماس ستستخدمه (نظام ستارلينك) في الأنشطة الإرهابية".
وأضاف الوزير الإسرائيلي "ربما يكون ماسك على استعداد لجعل استخدام النظام مشروطا بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم!"
وكان ماسك قد أعلن أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" سيساعد في استعادة الاتصالات المنقطعة لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا والعاملة في غزة، حيث انقطعت الاتصالات مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها البري في قطاع غزة الضيق أول أمس الجمعة.

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