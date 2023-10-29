حماس: المقاومة كسرت جيش الاحتلال في 5 ساعات يوم 7 أكتوبر

مصراوي

قال موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من يعوقون صفقة تبادل الأسرى"

وتابع أبو مرزوق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "نعتقد أنه سيكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤيتنا لملف تبادل الأسرى"

وأوضح القيادي في حماس قائلًا " كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومن إخواننا في الضفة لكننا مندهشون من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة"

ولفت إلى أن حركة حماس كسرت جيش الاحتلال الإسرائيلي في خمس ساعات وما يفعله المحتل في المدنيين ليس قتالا.

وأكد أن قادة حماس الذين خططوا لعملية 7 أكتوبر، فوجئوا بانكسار الجيش الإسرائيلي في خمس ساعات، موضحًا أن القادة لو علموا مدى هشاشة الجيش الإسرائيلي لدفعوا بالآلاف وتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب.