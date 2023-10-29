إعلان

BBC

إعلام عبري: زوجة نتنياهو تقف وراء اتهاماته الأخيرة لوزراء حكومته

10:43 م الأحد 29 أكتوبر 2023

سارة نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
اتهمت وسائل إعلام عبرية سارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالضغط على زوجها لنشر تغريدة يحمّل فيها قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية.
وأكد الإعلام العبري أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي لجأت لفعل ذلك؛ بسبب اعتقادها أن نتنياهو لم يبعد التهمة عن نفسه بما يكفي خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس السبت.
سبق وأن اتهم وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، زوجة نتنياهو بالتدخل في أغلب التعيينات السياسية، خلال شهادته في جلسة استماع رفعها أحد مساعدي رئيس وزراء حكومة الاحتلال مطلع العام الجاري، ضد شخص زعم اطلاعه على اتفاق سري سمح فيه نتنياهو لزوجته بالموافقة على التعيينات، بحسب وسائل إعلام عبرية.

سوق مصراوى

سارة نتنياهو الحكومة الإسرائيلية هجوم المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market