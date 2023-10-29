سماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا
مصراوي
سمع دوي أصوات انفجارات من القاعدة الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي شمالي شرقي دير الزور في سوريا، تزامنًا مع تحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة.
وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الجمعة الماضي، إن "هناك نحو 10صواريخ ضربت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا.
وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: "الهجمات الصاروخية جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا لقوات المقاومة في سوريا".
وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية: "جهات في محور المقاومة تسلمت رسالة أمريكية تؤكد أنه لا نية لواشنطن بفتح جبهات جديدة".
سوق مصراوى
-
أرخص أسعار الشنط المدرسية.. تبدأ من 138 جنيهاتفاصيل
-
كريم ترطيب لليد بأقل من 50 جنيهاتفاصيل
-
للرجال.. أحدث صيحات الأحذية الكلاسيكية 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع بسكوت الشاي الاقتصادي هش ومقرمشتفاصيل
-
أفضل منتجات عصرية لتنظيف المنزل بسهولة تريند 2023تفاصيل
-
قائمة بمشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 500 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: