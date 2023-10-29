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BBC

سماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا

09:35 م الأحد 29 أكتوبر 2023

حقل العمر النفطي

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مصراوي

سمع دوي أصوات انفجارات من القاعدة الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي شمالي شرقي دير الزور في سوريا، تزامنًا مع تحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة.
وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الجمعة الماضي، إن "هناك نحو 10صواريخ ضربت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا.
وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: "الهجمات الصاروخية جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا لقوات المقاومة في سوريا".
وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية: "جهات في محور المقاومة تسلمت رسالة أمريكية تؤكد أنه لا نية لواشنطن بفتح جبهات جديدة".

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