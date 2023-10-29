اشتباكات جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، في أعقاب مداهمات على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.

واستشهد 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في أربعة مواقع مختلفة اليوم الأحد، حسبما قالت وزارة الصحة في رام الله.

وقال جيش الاحتلال إن 700 من الذين اعتقلهم في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هم أعضاء في حركة حماس التي تحكم غزة والتي شنت الهجوم الدموي على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إلقاء عبوات ناسفة على الجنود خلال العمليات، وتم تبادل إطلاق النار خلال مداهمة لمخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس.