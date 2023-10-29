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BBC

متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل

08:57 م الأحد 29 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان

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مصراوي
نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد عن إعلام عبري، أن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في "محج قلعة" عاصمة داغستان،

وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات "الله أكبر".

ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مسلمون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.

سوق مصراوى

اقتحام مطار داغستان روسيا طائرة اسرائيلية

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