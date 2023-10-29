متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد عن إعلام عبري، أن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في "محج قلعة" عاصمة داغستان،

عاجل ‼️



أهالي داغستان يرفعون علم فلسطين فوق الطائرة التي نقلت على متنها “الإسرائيليين” pic.twitter.com/e6LfrdpNXJ — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) October 29, 2023

وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات "الله أكبر".

#عاجـــــــــــــل وخطيرررررر‼️💪🏻



بعد معرفتهم بإقلاع طائرة من تل أبيب إلى مدينة (محج قلعة) الروسية بجمهورية داغستان هدّد السكان هناك انها إذا هبطت عندهم سوف يقوموا بإعدام كل من فيها انتقاماً للفلسطينين في غزه وانتظروها في المطار



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PBgPOMD7XX — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) October 29, 2023

ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مسلمون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.