حماس تحذر من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس

مصراوي

حذرت حركة حماس من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس، مشددة أنه يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، إن مطالبة الاحتلال مستشفى القدس بالإخلاء وقصف المباني المحيطة به، مقدمة لمجزرة جديدة تهدد حياة 14 ألف نازح.

ودعت كافة الدول والمؤسسات الدولية، بضرورة التحرّك العاجل لحماية المستشفيات، التي تؤدّي دوراً إنسانياً في إنقاذ أرواح أكثر من مليوني مواطن.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل محيط مستشفى القدس بقطاع غزة، والذي يتواجد بداخله عشرات الآلاف من المدنيين ما بين جرحى ونازحين.

ووثق مقطع فيديو، لحظة استهداف طائرات الاحتلال لأحد المباني الخلفية لمستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تم تحذيرها من قبل الاحتلال عدة مرات لإخلائها، من أجل استهدافها.

وأعلن مراسل قناة الحدث، منذ قليل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي،استهدفت المبنى الخلفي الملاصق لمستشفى القدس في غزة.

وضربت طائرات الاحتلال الجهتين الشرقية والجنوبية من مستشفى القدس في غزة.

قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، "تلقينا عدة اتصالات لإخلاء المستشفى، ووقعت انفجارات اليوم قربه"

وتابع مدير مستشفى القدس، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأحد، "قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين"

وناشد "الجميع بسرعة التدخل بعد استهداف محيط المستشفى فهناك أكثر من 14 ألف مواطن فيه"

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا،

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.