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BBC

حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية ‏وحققنا فيها إصابات

08:02 م الأحد 29 أكتوبر 2023

غزة

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مصراوي
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني اليوم الأحد، أن عناصره استهدفت قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في موقع بركة ريشا، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف عناصر المشاة.
وقال إعلام عبري إن فيلم حزب الله الغامض الكثير يندرج تحت مظلة الحرب النفسية على "إسرائيل"، مشيرة إلى أن حماس وحزب الله من المدرسة ذاتها.
سبق وأن أعلنت حزب الله اللبناني اليوم الأحد، أن عناصره تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.
وأكد على أن الطائرة شوهدت بالعين المجردة أثناء سقوطها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة شرق الخيام عصر اليوم.

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