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BBC

بعد زيارة حماس.. إسرائيل تستدعي السفير الروسي في تل أبيب

07:43 م الأحد 29 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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مصراوي
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء السفير الروسي في تل أبيب، احتجاجًا على زيارة وفد من حركة حماس إلى موسكو.

وكان وفدًا من حركة حماس قد أجرى محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس الماضي.
وركزت المحادثات على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى جانب إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة.
وكان من ضمن وفد حماس، نائب مدير المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، وهو قيادي بارز في الحركة يعيش في غزة، والتقى الوفد بنائب وزير الخارجية، والممثل الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وفقا لبيان حماس.
ونقلت تاس عن وزارة الخارجية قولها إن المحادثات جرت في إطار موقف روسيا الداعي إلى “الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب الموجودين في قطاع غزة”.
كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بضمان إجلاء المواطنين الروس وغيرهم من المواطنين الأجانب من أراضي القطاع الفلسطيني".
وأدانت إسرائيل الزيارة، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجيتها جاء فيه: "تدين إسرائيل دعوة كبار مسؤولي حماس لزيارة موسكو، والتي تعتبر عملا من أعمال دعم الإرهاب، وإضفاء الشرعية على الفظائع التي يرتكبها إرهابيو حماس".

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الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين وفد حماس سفير روسيا

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