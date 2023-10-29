أطباء بلا حدود: أرسلنا 26 طنًا من الإمدادات الطبية إلى مصر لدعم غزة

مصراوي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأحد، إرسال 26 طنًا من الإمدادات الطبية إلى مصر بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لدعم الاستجابة الطبية الطارئة في غزة.

وكررت المنظمة الدولية دعوتها ل وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة لتجنب إزهاق المزيد من الأرواح والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المنظومة الصحية في القطاع المحاصر وصلت إلى مرحلة الانهيار، موضحا أنه لم يعد بمقدور المستشفيات تقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد في تصريحات إعلامية، على أنه خلال الساعات القادمة ستكون الأكثر خطورة على مستقبل الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب هو إدخال الوقود على الفور لإنقاذ المنظومة الصحية.

وأوضح أنه في حال عدم وصول المساعدات الطبية العاجلة، فلن تستطيع المنظومة الصحية تقديم الخدمات.