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BBC

الجيش الأردني: استخدام القوات الأمريكية لقواعدنا الجوية لدعم إسرائيل عسكريا عار من الصحة

06:52 م الأحد 29 أكتوبر 2023

سلاح الجو الأمريكي

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مصراوي
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، إنه لا صحة لما ينشر حول استخدام القواعد الجوية من قبل طائرات أمريكية تزود إسرائيل بالمعدات والذخائر المستخدمة في قصف غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قال في بيان له خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن إسرائيل طلبت معدات وصواريخ وقنابل عالية الدقة.
وأشار إلى أن البنتاجون نشرت أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز حماية القوات الأمريكية، إضافة إلى إيفاد مسؤولين أمريكيين ذوي خبرة، من بينهم الجنرال "غلين" لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أكد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع الصراع الحالي في غزة إقليميا، وأرسلت وحدة عسكرية جديدة للمنطقة لسرعة الاستجابة على التهديدات، منوها إلى أن واشنطن يحق لها حماية مصالحها الأمنية ضد أي هجمات.

سوق مصراوى

قواعد جوية جيش الأردن الاحتلال الإسرائيلي

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