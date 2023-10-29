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BBC

الحكومة الفلسطينية: بعد عودة الاتصالات اكتشفنا المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال يومين

06:50 م الأحد 29 أكتوبر 2023

غزة

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مصراوي

قال سلامة معروف، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال ارتكب العديد من المجازر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بيهم 5 رضع.

وتابع رئيس مكتب الإعلام الحكومي، في المؤتمر الصحفي اليومي، للحديث عن آخر تطورات الوضع في غزة: " وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية تتنصل من مسؤولياتها خضوعا لتهديدات الاحتلال، وأيضًا ترتكب خطيئة على المستوى الإنساني ولا ضمانة لبقاء عملها داخل القطاع".

وأشار "معروف": "أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إضافة إلى استشهاد 116 من الفرق الطبية و18 من فرق الإنقاذ و35 إعلامي منذ بدء العدوان، و أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدمت كليا جراء القصف الإسرائيلي".

وأوضح سلامة معروف: "الاحتلال استهدف المساجد وأصاب 7 كنائس و203 مدرسة" متابعا : " أنه عقب عودة الاتصالات اليوم، اكتشفنا المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال يومين، خاصة في ظل عدم وصول الإسعاف أو الهلال الأحمر للعديد من الضحايا داخل القطاع".

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