الحكومة الفلسطينية: بعد عودة الاتصالات اكتشفنا المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال يومين

مصراوي

قال سلامة معروف، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال ارتكب العديد من المجازر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بيهم 5 رضع.

وتابع رئيس مكتب الإعلام الحكومي، في المؤتمر الصحفي اليومي، للحديث عن آخر تطورات الوضع في غزة: " وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية تتنصل من مسؤولياتها خضوعا لتهديدات الاحتلال، وأيضًا ترتكب خطيئة على المستوى الإنساني ولا ضمانة لبقاء عملها داخل القطاع".

وأشار "معروف": "أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إضافة إلى استشهاد 116 من الفرق الطبية و18 من فرق الإنقاذ و35 إعلامي منذ بدء العدوان، و أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدمت كليا جراء القصف الإسرائيلي".

وأوضح سلامة معروف: "الاحتلال استهدف المساجد وأصاب 7 كنائس و203 مدرسة" متابعا : " أنه عقب عودة الاتصالات اليوم، اكتشفنا المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال يومين، خاصة في ظل عدم وصول الإسعاف أو الهلال الأحمر للعديد من الضحايا داخل القطاع".