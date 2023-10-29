مدير مستشفى القدس: القصف استهدف برجًا سكنيًا بالقرب من المستشفى

مصراوي

قال مدير مستشفى القدس، "تلقينا اتصالات تطالبنا بإخلاء المستشفى منذ الصباح"

وتابع مدير مستشفى القدس، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "القصف استهدف برج سكني قرب المستشفى وألحق أضرارا بها"

ولفت إلى أن مستشفى القدس تأوي نحو 14 ألف نازح.

استهدف الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل محيط مستشفى القدس بقطاع غزة، والذي يتواجد بداخله عشرات الآلاف من المدنيين ما بين جرحى ونازحين.

ووثق مقطع فيديو، لحظة استهداف طائرات الاحتلال لأحد المباني الخلفية لمستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تم تحذيرها من قبل الاحتلال عدة مرات لإخلائها، من أجل استهدافها.



وأعلن مراسل قناة الحدث، منذ قليل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي،استهدفت المبنى الخلفي الملاصق لمستشفى القدس في غزة.

وضربت طائرات الاحتلال الجهتين الشرقية والجنوبية من مستشفى القدس في غزة.