مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، سقوط قذائف من الجانب الإسرائيلي على بلدة الشعيتية في قضاء صور محافظة الجنوب.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نستهدف نقاطا عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى"

واعترض جيش الاحتلال صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه منطقة صفد بالجليل الأعلى، وسقوط ثالث في منطقة مفتوحة.

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني الشيخ نبيل قاووق، اليوم الأحد أنّ "الكيان الإسرائيلي يترنّح ومُتخم بالجراح وإنّ طوفان الأقصى هو زلزالٌ حرّكه من مكانٍ إلى مكان ومن زمانٍ إلى زمان وتغيّرت المعادلات".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد عن قاووق قوله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب، إن : "الكيان الإسرائيلي اليوم في حالة هلع ولأول مرة بدأوا ببناء مخيمات للاجئين الإسرائيلين وهذا دليل على سقوط كلّ نظريات التفوّق العسكري الإسرائيلي" .

ولفت إلى أنّ "تدخل أمريكا يعني أنّ الكيان غير قادر على حماية نفسه والخبراء والضباط الأمريكيون هم الذين يُديرون الحرب اليوم وهذا لم يَعُد سرا"، مشددا على أنّ "حزب الله قراره واضح مهما بلغت التضحيات والتهديدات لن يتخلى عن غزة وسنبقى في الميدان ولن نبدّل تبديلا".

وقال إن "أمريكا تُرسل رسائل تهديد وضغوط وتحرّك حاملات الطائرات والأساطيل والهدف تخويف حزب الله لكنهم أخطأوا بالعنوان وإنّ كل الأساطيل التي تحرَّك وكلّ التهديدات لم تغيّر في برنامج المقاومة في تكثيف العمليات على طول الحدود وقد نجحت عمليات المقاومة في استنزاف جيش العدو وإضعافه ".

وأشار إلى أن"المقاومة ستكمل العمليات حتى إفشال العدوان على غزة لأن هذا الإفشال هو حماية لنا وللبنان وللمنطقة كما هو حماية لغزة"، مؤكدا أن المعركة في غزة ترسم حاضر المنطقة ومستقبلها، ويجب إفشال العدوان عليها لأجل حماية لبنان"