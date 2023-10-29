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BBC

الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للتفريق بين حماس والمدنيين

05:01 م الأحد 29 أكتوبر 2023

جيش الإحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

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(مصراوي)

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، جيش الاحتلال الإسرائيلي، للتفريق بين المدنيين وحركة حماس خلال حربه على قطاع غزة تزامنًا مع تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على الأبراج السكنية في غزة.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، إن إسرائيل يجب أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز مقاتلين حماس الذين يشكلون أهدافًا مشروعة على حد وصفه وبين المدنيين الذين لا يعتبروا أهدافًا مشروعة للاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحركة حماس في غزة، اليوم، أن حصيلة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث ارتفعت إلى 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الركام.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل، اليوم، غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مسببًا في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المدنيين غزة جايك سوليفان

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