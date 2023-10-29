قلق فرنسي بريطاني جراء اتساع رقعة الحرب في غزة
(وكالات)
شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين النظيرين.
وأعرب كلًا من سوناك وماكرون، عن قلقهم إزاء خطر توسع التصعيد في المنطقة، وخاصة في الضفة الغربية، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود بهدف إيصال "الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها في غزة، وإخراج الرعايا الأجانب".
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