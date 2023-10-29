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BBC

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزة

04:42 م الأحد 29 أكتوبر 2023

سامح شكري

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مصراوي

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تواصل هاتفيًا مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وأوضح أبو زيد، أن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.

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