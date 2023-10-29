السعودية وإيران يبحثان تصاعد التوترات في قطاع غزة
الرياض - (د ب أ)
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في قطاع غزة .
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي، اليوم، من وزير خارجية إيران ، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وحسب الوكالة، ناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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