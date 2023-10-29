الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 94 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن

غزة - (بي بي سي)

دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 10 شاحنات إغاثية تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية، سيّرها الهلال الأحمر المصري.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تسلّم حتى الأن 94 شاحنة مساعدات تحمل جميعها الغذاء والدواء، مؤكداً أنه لم يتم السماح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى هذه اللحظة، حيث مازال القطاع يعاني نقصا حاداً في الوقود ما يهدد بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.