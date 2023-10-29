إعلام إسرائيلي: الحكومة المصغرة قررت فتح خط مياه آخر إلى جنوب غزة
تل أبيب - (بي بي سي)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت فتح خط مياه آخر من إسرائيل إلى جنوب قطاع غزة.
وأوضحت وسائل الإعلام أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة أمس السبت، قد يكون نتيجة للضغوط الأمريكية على إسرائيل، فيما يخص الوضع الإنساني في غزة.
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