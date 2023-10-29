جوتيريش: العالم يشهد كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا

نيويورك - (بي بي سي)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأحد، من تدهور الوضع بسرعة في قطاع غزة، مجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار وإنهاء "كابوس" إراقة الدماء.

وقال جوتيريش أثناء زيارة للعاصمة النيبالية كاتماندو: "الوضع في غزة يزداد سوءاً كل ساعة. ويؤسفني أن إسرائيل وبدعم من المجتمع الدولي، كثفت عملياتها العسكرية، بدلا من الهدنة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وأضاف جوتيريش أن "عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا غير مقبول على الإطلاق”، مؤكداً أن "العالم يشهد كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا".

وأشار جوتيريش إلى أن "أكثر من مليوني شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ومحرومون من أساسيات الحياة - الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية - بينما يتعرضون لقصف لا هوادة فيه"، داعيًا "أولئك الذين يتحملون المسؤولية على التراجع عن حافة الهاوية"، ومجدداً مناشدته بــ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل يلبي احتياجات شعب غزة".