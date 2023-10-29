مدير مستشفى القدس: قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي لانفجار داخله

مصراوي

قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، "تلقينا عدة اتصالات لإخلاء المستشفى، ووقعت انفجارات اليوم قربه"

وتابع مدير مستشفى القدس، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأحد، "قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين"

وناشد "الجميع بسرعة التدخل بعد استهداف محيط المستشفى فهناك أكثر من 14 ألف مواطن فيه"

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا،

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.