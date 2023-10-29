السعودية تُعلن بدء محادثات طرفي الحرب السودانية في جدة

الرياض - (د ب أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة والتي لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، :"يعلن الميسرون المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية الإيفاد مع الاتحاد الأفريقي بدء المحادثات بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، على ساحل البحر الأحمر"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت أن المحادثات تتركز على "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".

وقالت إنه "باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات".

وأوضحت أنه " تتم المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذين سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم أعضاء للوفدين".