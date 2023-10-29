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BBC

بريطانيا تطالب مجددًا بتعليق الأعمال العسكرية لإيصال المساعدات

01:59 م الأحد 29 أكتوبر 2023

بريطانيا

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لندن - (بي بي سي)

قالت وزيرة الثقافة البريطانية للبرنامج الحواري "يوم الأحد" الذي تبثه "بي بي سي" إن لندن تأمل في تعليق الحرب في غزة لتأمين دخول آمن للمساعدات الضرورية للمواطنين.

وأضافت ميشيل دونيلان "نحن ندعو إلى هدنة مؤقتة ومستمرون في ذلك"، مضيفة أن إدخال المساعدات في أزمة غزة "هو أمر ضروري وملح للغاية".

وأوضحت الوزيرة أن المملكة قد تبرعت حتى الآن بما يساوي 13 مليون جنيه إسترليني لمتضرري الحرب في غزة في صورة أكثر من 21 طنا من الإمدادات الإغاثية أرسلتها جوًا إلى القطاع.

كان ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا قد دعا الأربعاء إلى هدنة مؤقتة محددة للمواجهات في غزة لتمرير المزيد من شحنات المواد الأساسية إلى المدنيين في مسرح العمليات العسكرية.

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بريطانيا تعليق الأعمال العسكرية إيصال المساعدات الحرب في غزة

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