الداخلية بغزة: يجب تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن "3 أفراد من الدفاع المدني أصيبوا أثناء إجلاء مصابين من منزل غرب نتساريم جنوب غزة"

وتابع البزم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، "10 شهداء وعدد كبير من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة محرم غرب مخيم جباليا"

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يعاني من الارتباك منذ بداية العدوان على قطاع غزة ويمارس الكذب والتضليل، موضحًا أن ما يمارسه الاحتلال من كذب يعبر عن المأزق الذي يعيشه بفعل ارتكابه جرائم إبادة.

وأوضح البزم أنه يجب تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم جرائم الحرب، لافتًا إلى ضرورة إدخال الوقود من أجل المستشفيات في القطاع.