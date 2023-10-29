وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8005 شخص

كتبت- سلمى سمير:



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 8005 شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان صحفي اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة في الساعات الماضية استهدف فيها مناطق النازحين مما أسفر عن استشهاد 302 شخص غالبيتهم في مناطق النازحين من القصف.

واتهم القدرة الاحتلال بتعمد تصفية عائلات كاملة في قطاع غزة حيث بلغ عدد العائلات التي فقدت حتى الآن 881 عائلة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف الأطقم الطبية مع استشهاد 116 شخص من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.



وأفاد القدرة أنه من بين الشهداء 3342 طفلًا ارتقوا إضافة إلى استشهاد و2062 سيدة و460 مسنا.

وصرح القدرة أنه لم يستجد أي شيء في ملف المساعدات الطبية إلى المستشفيات وتلبية احتياجات وزارة الصحة، محذرًا من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية