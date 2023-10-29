إيلون ماسك أُمه فلسطينية.. عمرو أديب يثير الجدل بفيديو للملياردير الأمريكي يدعم غزة

كتب- أحمد السعداوي:

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو نشره الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" التي يمتلكها"، لمظاهرة حاشدة في برلين تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والفلسطينيين عمومًا.

وقال أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "بدأت أشك شكًّا يصل إلى حدّ اليقين، أن السيد ماسك ينتمي إلى أُسرة فلسطينية من ناحية الأب أو الأُم".

كان إيلون ماسك قال في وقت سابق إن خدمته للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًّا في غزة.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "ستدعم ستارلينك الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

وقال ماسك هذه التصريحات ردًّا على ألكساندريا أوكازيو كورتيز، عضو الكونجرس الأمريكي، التي كتبت على "إكس": "قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة أمر غير مقبول.. الصحفيون والمهنيون الطبيون والجهود الإنسانية والأبرياء جميعهم معرضون للخطر".

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي، السبت الماضي، بأن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها" للرد على تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتقديم خدمة ستارلينك الفضائية لمنظمات الإغاثة في غزة.