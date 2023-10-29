جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 450 هدفًا في الساعات الـ24 الماضية
تل أبيب - (بي بي سي)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عن الناطق باسمه إن قواته قصفت 450 هدفًا في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الاخيرة، من بينها مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.
وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تواصل توسيع النشاطات البرية في القطاع بعد توغلها البري مساء الجمعة "الموجه نحو أهداف في غزة" على حد ما أعلنت سابقا .
وجاء في الساعات الماضية في بيان رئيس أركان القوات الإسرائيلية هيرزي هاليفي أن أهداف هذه الحرب تتطلب عملية برية وأن نخبة جنود اسرائيل هم من يقتحمون غزة.
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