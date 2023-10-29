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الاحتلال الإسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لإعادة الأسرى من غزة

12:32 م الأحد 29 أكتوبر 2023

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غزة - (د ب أ)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاجاري، أنه في خضم العملية البرية الموسعة في غزة، يعمل الجيش على إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث "نبذل ما بوسعنا لإعادة الرهائن إلى الوطن. إنها أولوية"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف هاجري أنه يجري تجنيد مجموعة جديدة من جنود المراقبة في الجيش، حيث سيقومون بتلك "الوظيفة المهمة" للدفاع عن إسرائيل، قائلًا إن عددا منهم قٌتل أو اختطف في السابع من أكتوبر.

وينتمي جنود المراقبة، التابعون للجيش الإسرائيلي، إلى سلاح المخابرات الحربية، ويعملون على طول حدود البلاد وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية.

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