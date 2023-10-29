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BBC

نائب الرئيس الأمريكي السابق ينسحب من الانتخابات الرئاسية

12:11 م الأحد 29 أكتوبر 2023

مايك بنس

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واشنطن - (د ب أ)

انسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2024 .

وذكر بنس، الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس، في عهد دونالد ترامب، خلال مؤتمر "الائتلاف اليهودي الجمهوري"، في لاس فيجاس، بولاية نيفادا "أصبح واضحا لي أن هذا ليس وقتي"، مضيفا أن القرار جاء بعد "الكثير من الصلاة والتفكير".

وكانت فرص المرشح الجمهوري السابق معدومة مقارنة بالرئيس السابق، بالإضافة إلى حاكم ولاية "فلوريدا" الحالي، رون ديسانتيس، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

يشار إلى أن بنس هو أول مرشح جمهوري، معروف على نطاق واسع، ينسحب من السباق، منهيا التحدي لرئيسه السابق. وبدا نائب الرئيس السابق كرفيق مخلص لترامب لسنوات إلى أن تضررت العلاقات في وقت الفوضى بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الخامس من نوفمبر 2024.

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