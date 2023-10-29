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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: سلطات الاحتلال طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا

12:09 م الأحد 29 أكتوبر 2023

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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غزة - (ا ف ب)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا،

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.

هذا وتدخل الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة يومها الـ23 على التوالي، في وقت أعلنت فيه الدولة العبرية توسيع عملياتها البرية، مع استمرار التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 8000 فلسطيني، بينهم أكثر من 3500 طفل و1726 امرأة، منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل، حسب حصيلة للجيش الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

AFP

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