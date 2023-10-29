نتنياهو يحذف تغريدة ينتقد فيها أجهزة الأمن بشأن هجوم حماس

غزة - (د ب أ)

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد تصريحات ألقى فيها باللوم على أجهزة الأمن جراء عدم التنبؤ بعملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر، مما زايد الغضب إزاء تصريحاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعرض لهجوم من قبل بيني جانتس، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بالإضافة إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، بسبب كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يصر فيه على إنه لم يتلق على الإطلاق أي تحذيرات بشأن "النوايا الحربية" لحركة حماس، في أي مرحلة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكتب نتنياهو أيضا أن "جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك ، كانت ترى أن حماس تم ردعها وتريد التوصل إلى تسوية".