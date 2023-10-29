الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالقنابل الحارقة

بيروت - (د ب أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "قصف العدو ليل أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، ملقيا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وكان أحد ضباط الكتيبة النيبالية في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" أصيب بجروح متوسطة أمس نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز في بلدة حولا قرب موقع العباد، طبقا للوكالة اللبنانية .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.