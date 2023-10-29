استعدت لمعركة طويلة الأمد.. "نيويورك تايمز": أنفاق حماس كنزًا من المخزونات

كتب- محمد صفوت:

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود مخزون من الإمدادات لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أنفاقها يكفيها لشهور، قائلة، إن الحركة أمضت سنوات في تخزين الوقود والغذاء والدواء الذي تشتد الحاجة إليه، فضلا عن الذخيرة والأسلحة، في أميال من الأنفاق التي حفرتها تحت غزة.

وتزعم الصحيفة الأمريكية، أن لدى حماس مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مشيرة إلى أنها عملت على بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة المحاصر، جمعت فيه إمدادات تكفيها لمعركة طويلة الأمد، واعتبرت أن المخزون لدى حماس يعد كنزًا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين عرب وغربيون تأكيدهم أن حماس استعدت لمعركة طويلة الأكد بتخزين إمدادات تكفيها لمدة طويلة في أنفاقها، حيث تمتلك الحركة الآلاف من الجالونات من الوقود اللازم للمركبات والصواريخ؛ مخابئ الذخيرة والمتفجرات والمواد لصنع المزيد، فضلاً عن مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية.

ونقلت عن مسؤول لبناني كبير، قوله إن حماس لديها ما يكفي من المخزون لمواصلة القتال لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر دون إعادة إمداد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد الأسرى التي أفرجت عنهم حماس، تحدث عن وجود مستلزمات طبية ومنتجات عناية ونظافة بعضها نادر للغاية في قطاع غزة الذي يشهد حصارًا مشددًا، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس وأطلق عليه "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد المسؤولون لـ"نيويورك تايمز" أن المخزونات عادة ما يتم الاحتفاظ بها تحت الأرض، وحذروا من صعوبة الحصول على تفاصيل دقيقة عن إمدادات حماس.