شكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة

وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً من چيمس كليڤرلي وزير خارجية بريطانيا، اليوم السبت، لبحث الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي على القطاع.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني چيمس كليڤرلي، مساء السبت، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن شكري أكد على ضرورة إزالة العوائق - والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها - أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الثالثة.