السفير حسام زكي: الغرب سقط أخلاقيًا بعد تجاهله حقوق الإنسان في غزة
كتبت -داليا الظنيني:
كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أمريكا اتخذت موقفا مماثلا لما عليه الآن خلال حرب يونيو 2006، وحينها رفضت قرار منع الحرب لمنح تل أبيب الفرصة لتحقيق مكاسب على حزب الله في لبنان.
وأضاف زكى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، أن الاتحاد الأوروبي موقفه غير متماثل فيما يتعلق بالعدوان على غزة، موضحًا أن هناك 6 دول من أصل 24 دولة في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح قرار وقف الحرب في غزة، وهناك 4 دول امتنعت.
وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الغرب سقط أخلاقيًا بالنسبة له، بعد تجاهله حقوق الإنسان في قطاع غزة، موضحا أنه لا يحترم معايير حقوق الإنسان ولكن يستخدمها سياسيًا.
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