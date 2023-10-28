متحدث الحكومة الفلسطينية: 900 عائلة خرجت من السجل المدني منذ قصف غزة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس العنف والقصف والعدوان على قطاع غزة وترتكب كل الانتهاكات الانسانية، مشيرا إلى أن هناك 900 عائلة خرجت من السجل المدني بسبب قصف غزة المستمر.

وأشار "ملحم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت إلى أن ما يحدث من عدوان على غزة يفعله أحفاد عصابات قامت بالإبادة الجماعية لأهل فلسطين عام 1948، مؤكدا أن احفاد القتلة هم من يُهَجروا ويبيدوا الشعب الفلسطيني الآن في قطاع غزة.

وتابع: اليوم قوات الاحتلال الاسرائيلي يلاحق الضحايا والشعب الفلسطيني في مخيمات ومدن وقرى وبلدات قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن ما يحدث حرب إبادة يصوغها فكر وسلوك قائم على عقيدة لم يتوقف منذ عام 1948.